Çanakkale açıklarında 193 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarındaki yelkenli teknede yakalanan 193 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı botu, kent açıklarında yelkenli bir tekne tespit etti.
Ekipler yaptığı incelemede, teknede farklı uyruklara mensup 193 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Kepez Limanı'ndan karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
Vira Haber
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Etiketler : çanakkale, düzensiz göç
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