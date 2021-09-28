Suyun rengi sarıya döndü, onlarca balık öldü

Ulaş Gölü, birçok göçmen kuşu bünyesinde barındırıyordu. Pek çok ziyaretçisi olan bu göl bu günlerde kuraklık alarmı veriyor. Şehirdeki bilinçsiz su tüketimi ve yağış azlığı gölün su seviyesini görülür düzeyde düşürdü. Su seviyesinin gölde düşmesi balıkları etkiledi. Suyun seviyesinin azalmasının ardından birçok balık yaşamını yitirdi. Kıyıya vuran balıklar ise görenleri endişeye sevk etti. Gölün rengi sarıya dönerken göl havadan görüntülendi.

Balıklar ölüyor ve kuşlar gölden ayrılıyor

Su ürünleri Sivas Birlik Başkanı Orhan Çakırer, kuraklıkla beraber balık ölümlerinin yaşandığını ve göçmen kuşların bölgeyi terk ettiğini ifade ederek, “Bulunduğumuz yer Tecer dağının eteğinde yer alan Ulaş’taki doğal bir göl. Gölde çeşitli balık ve hayvan türleri yaşıyor. 2 ay öncesinde kuraklıkla beraber gölde suç çekilmesi gördük. Suyun çekilmesiyle birlikte gölde yer alan balıklar da ölmeye başladı. Bununla beraber çeşitli göçmen kuşlar da bu alanı terk etmeye başladı. Birçok göçmen kuş ve balığın arasında gölün kurumasıyla beraber ölümler ve azalmalar başladı. Bunun sebeplerinden bir tanesi kuraklığın yaşanması. Bununla beraber taş ocaklarındaki patlamalar. Tecer ırmağının kuruması. Bunlar birer etken. Bu etkenler ortadan kaldırıldığında buradaki yeni hayata dönüşüm sağlamak mümkün olacak.” dedi.

Göl çok kirli bir renge büründü

Gölün renginin eskiden masmavi olduğunu fakat şu anda kirli bir renk aldığını söyleyen Çakırer, “Suyun renginin değişmesi, oksijeninin azalmasıyla birlikte yosunların meydana gelmesi. Yosunlar oksijeni tüketiyor. Oksijen de tükendiğinde aşağıdaki balıklar ölüyor. Balıkların ölmesiyle beraber de suyun renginde değişim görülüyor. Suyun renginin değişmesi balıkların yaşamını yitirmesiyle ilişkili. Önceden burası masmaviydi ve turkuvazdı. Fakat şimdi kirli bir renk oluştu. Şu anda eski rengi yok. Doğal yaşamı koruma adına valilikten buranın kurtarılmasını istiyoruz. Buradaki hayvan çeşitlerini ve gölümüzü korumamız lazım. Konuya ilişkin yetkililerden buraya yardım yapılmasını, sebeplerin araştırılıp ortadan kaldırılmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Vira Haber