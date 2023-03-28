Çanakkale Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonları
Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 54 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
A+A-
Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 54 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.
"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı.
Diğer operasyonda ise "TCSG-85" ve "KB-4304" botlarıyla aynı bölgeye giden ekipler, lastik bot içinde 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.