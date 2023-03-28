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Çanakkale Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonları

Çanakkale Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonları

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 54 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

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Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 54 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.
"TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı.
Diğer operasyonda ise "TCSG-85" ve "KB-4304" botlarıyla aynı bölgeye giden ekipler, lastik bot içinde 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Vira Haber

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