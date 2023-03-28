Honda Marine’nin “Çok Fonksiyonlu Gösterge Paneli” Satışa Sunuldu

Dünyanın en büyük motor üreticilerinden Honda Marine, piyasaya sürdüğü yeni ürünü “Honda Çok Fonksiyonlu Gösterge Paneli” ile deniz tutkunlarına su üzerinde ihtiyaç duyulabilecekleri bütün verileri zahmetsizce görüntüleme imkânı sunuyor.

Anadolu Motor güvencesiyle Türkiye’de satışa sunulan “Honda Çok Fonksiyonlu Gösterge Paneli” sayesinde teknelerde, aynı anda 2 motora kadar teknik verileri izlemek mümkün. Yüksek standartlara sahip gösterge paneli üzerinden; navigasyon, switch, ses ve alarm bölümlerinden gelen veriler de takip edilebiliyor. Çok fonksiyonlu gösterge paneli ile bütün bu fonksiyonların tek bir ekran üzerinden yönetilmesi ise tekne kullanıcılarına su üzerinde mümkün olan en iyi deneyimi ve konforu sunuyor.

Anadolu Grubu'nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren şirketi Anadolu Motor, distribütörlüğünü yaptığı Honda Marine dıştan takmalı deniz motorları ile deniz tutkunlarına kusursuz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.

Yüksek performans için tasarlandı

Honda Marine, yeni geliştirdiği ve La Rochelle, Paris ve Düsseldorf gibi Avrupa çapındaki tekne fuarlarında lansmanını gerçekleştirdiği “Honda Çok Fonksiyonlu Gösterge Paneli” ile tekne kullanıcılarına, su üzerinde ihtiyaç duyulabilecekleri bütün verileri zahmetsizce görüntüleme imkânı sunuyor.

Anadolu Motor güvencesiyle Türkiye’de de satışa sunulan “Honda Çok Fonksiyonlu Gösterge Paneli” sayesinde kullanıcılar, 7 inçlik dokunmatik gösterge paneli üzerinden aynı anda 2 motora kadar teknik verileri kolayca izleyebiliyor.

Motor verileri; tekne hızı, motor devir sayısı, trim, yakıt akışı, motor sıcaklığı ve voltaj değerlerini de içeriyor. Motor ekranının rengi, motorun durumuna bağlı olarak değişiyor. Motorda bir sorun olduğunda ise alarm devreye giriyor. Alarm özelliği motoru ciddi arızalardan koruyarak, uzun ömürlü kullanım avantajı sağlıyor.

Elektrikli sistemlerin yönetimi, tekne sahiplerinin parmaklarının ucunda

Çok fonksiyonlu gösterge panelinden, motor verilerinin yanı sıra; navigasyon, switch, ses ve alarm bölümlerinden gelen verileri de takip etmek mümkün. Artık elektrikli sistemlerin yönetimi, tekne sahiplerinin parmaklarının ucunda. Müzik ve ses sistemlerine ait dijital gösterge paneli ile sesli aygıtlar da kolayca yönetilebiliyor. Çok fonksiyonlu gösterge paneli ile bütün bu fonksiyonların tek bir ekran üzerinden yönetilmesi, tekne kullanıcılarına su üzerinde mümkün olan en iyi deneyimi ve konforu sunuyor.

Uzun yıllar güvenli kullanım avantajı sunuyor

Güneş ışığı altında 1000 nit gibi etkileyici bir parlaklığa ulaşan 7 inçlik dokunmatik ekran, verilerin rahatlıkla okunmasını sağlıyor. Fansız soğutma özelliği ve IP66 su koruması sağlayan dizaynıyla da kullanıcılarına uzun yıllar güvenli kullanım avantajı sağlıyor.

Anadolu Motor Hakkında

Anadolu Grubu’nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Motor, 50 yılı aşkın motor üretim ve pazarlama tecrübesiyle sektörün öncü firmalarındandır. Lombardini lisansı ile başlayan motor üretimini kendi markası “ANTOR”la devam ettiren Anadolu Motor, aralarında İtalya’nın da bulunduğu 50’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Anadolu Motor, üretimini yaptığı ANTOR markalı motorların yanı sıra, üretim ve ithalatını gerçekleştirdiği çapa makineleri, motopomplar, benzinli ve dizel motorlu jeneratörleri kapsayan geniş ürün portföyünü ANTRAC markası ile sunarken; HONDA Güç Ürünleri, HONDA Marine dıştan takma deniz motorları ve LOMBARDINI dizel motorların da distribütörlüğünü sürdürmektedir.

İleri teknolojiyi kullanarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Anadolu Motor Türkiye’nin 81 ilinde 200 bayi ve 400 anlaşmalı servis ile hizmet vermektedir.

Vira Haber