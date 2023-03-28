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Paris'teki Sen Nehri Olimpiyatlara Hazırlanıyor

Paris'teki Sen Nehri Olimpiyatlara Hazırlanıyor

Fransa’nın başkenti Paris’in içinden geçen Sen Nehrini temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Fransa’nın başkenti Paris’in içinden geçen Sen Nehrini temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 1.4 milyar euro’luk temizleme çalışmaları tamamlandığında, 100 yıllık yüzme yasağının da kaldırılması planlanıyor. Nehrin hedeflenen temizlik seviyesine ulaşması halinde, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenecek yüzme yarışlarının bir kısmı da Sen Nehrinde gerçekleştirilecek.

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Vira Haber

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