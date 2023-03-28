Çanakkale Boğazı Girişinde Arızalanan Gemi Demirletildi
Çanakkale Boğazında arızalandığı belirtilen gemi kontrol altına alındı.
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Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Togo bayraklı gemi, römorkör tarafından yedeklenip Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.
Vira Haber
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Etiketler : çanakkale boğazı, togo, karanlık liman
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