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Çanakkale Boğazı Girişinde Arızalanan Gemi Demirletildi

Çanakkale Boğazı Girişinde Arızalanan Gemi Demirletildi

Çanakkale Boğazında arızalandığı belirtilen gemi kontrol altına alındı.

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Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Togo bayraklı gemi, römorkör tarafından yedeklenip Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.

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Vira Haber

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