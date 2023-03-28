İstanbulda Vapur Seferlerine Yağmur Engeli
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor
A+A-
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğramasının yapılamadığı bildirildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 118 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.