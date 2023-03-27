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  3. Selde Tahrip Olan Akçakale-Suruç Kara Yolunun Bir Bölümü Ulaşıma Kapatıldı
Selde Tahrip Olan Akçakale-Suruç Kara Yolunun Bir Bölümü Ulaşıma Kapatıldı

Selde Tahrip Olan Akçakale-Suruç Kara Yolunun Bir Bölümü Ulaşıma Kapatıldı

Kapatılan bölümde trafik akışı, bağlantı yollarından sağlanıyor

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Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle tahrip olan Suruç-Akçakale kara yolunun bir bölümü, ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle kentte ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
Yağış nedeniyle oluşan tahribattan dolayı Suruç-Akçakale kara yolunun 2,5 kilometresi ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma kapatılan bölümünde trafik akışı, bağlantı yollarından sağlanıyor.

Vira Haber

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