Selde Tahrip Olan Akçakale-Suruç Kara Yolunun Bir Bölümü Ulaşıma Kapatıldı

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle tahrip olan Suruç-Akçakale kara yolunun bir bölümü, ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle kentte ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Yağış nedeniyle oluşan tahribattan dolayı Suruç-Akçakale kara yolunun 2,5 kilometresi ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma kapatılan bölümünde trafik akışı, bağlantı yollarından sağlanıyor.

Vira Haber