Çanakkale Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenmeye başlayan tekne, balıkçı barınağına yanaştırıldı.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 kişinin bulunduğu 16 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle Lapseki açıklarında sürüklenemeye başladı.
İhbar üzerine "KEGM-9" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla bölgeye giden ekipler, tekneyi yedekledi.
Tekne daha sonra Lapseki Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.
Vira Haber
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