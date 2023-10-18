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Çanakkale Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında arızalanarak sürüklenmeye başlayan tekne, balıkçı barınağına yanaştırıldı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 kişinin bulunduğu 16 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle Lapseki açıklarında sürüklenemeye başladı.

İhbar üzerine "KEGM-9" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla bölgeye giden ekipler, tekneyi yedekledi.

Tekne daha sonra Lapseki Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.

Vira Haber

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