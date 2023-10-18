TURMEPA ve TUI Care Foundation İş Birliğiyle Maviye Yelken Açıldı

Fethiye Körfezi’nde 18 Ekim’de düzenlenen tekne gezisinde proje öğrencileriyle bir araya gelinerek, proje kazanımları ve deniz ekosisteminin önemi paylaşıldı.

TURMEPA’nın, TUI Care Foundation iş birliğiyle hayata geçirdiği "TUI Juniour Academy Turkey" eğitim ve farkındalık projesi ilk yıl eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 4.520 öğrenci ve 536 öğretmene ulaştı. Ülkemizin deniz turizminde öncü şehirleri Muğla, Antalya, İzmir ve Aydın’da yürütülen proje kapsamında TURMEPA, proje eğitimlerini kamuoyuyla paylaşmak, denizlerin ve deniz turizminin önemini vurgulamak adına 18 Ekim’de Fethiye proje okullarından öğrenci ve öğretmenler ile bir eğitim gezisi düzenledi.

TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar ve TUI Care Foundation Türkiye Program Müdürü Şemsi Toprak, 18 Ekim’de Fethiye’de projenin birinci yıl sonuçlarını konuklar ve basın mensuplarıyla paylaştı. Etkinliğe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Güzide Özkaya, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ve TURMEPA Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan ile proje okullarından 32 öğretmen ve 18 öğrenci katıldı. Fethiye Limanı’ndan başlayan eğitim gezisi Şövalye Adası – Kızılada rotasını izlerken, öğrenciler de bölgenin doğal güzelliklerini, denizleri korumanın önemini yaşayarak öğrenme fırsatı buldular.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, “Denize, maviye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz TUI Junior Academy Türkiye projesinin birinci yılında Antalya ve Muğla’da 7 ilçeden 124 okuldan 4.520 öğrenci ve 536 öğretmene eğitim verdik ve hedef kitlemiz sertifika almaya hak kazandı. Bu eğitimlerle öğrencilerin denizlerin önemi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sürdürülebilir turizm, iklim değişikliği, plastik kirliliği, sıfır atık gibi konularda bilgiler edinerek farkındalıklarının artmasını hedefliyoruz. Eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra öğrendiklerini pekiştirmeleri için kültür gezileri ve kıyı temizleme etkinlikleri düzenledik.

Bugün Fethiye’de bu etkinliği gerçekleştirmek bizim için çok anlamlı. TURMEPA, 29 yaşında bir dernek olarak 25 yıldır Muğla’da, Fethiye’de eğitim ve atık alım faaliyetleri yürütüyor. Bu bölgeyle 25 yıllık bir gönül bağımız bulunuyor. Bu proje ile de asıl hedefimiz sahip olduğumuz bu doğal ve kültürel zenginlikleri çocuklarımıza en güzel şekilde anlatmak. Çocuklardan isteğimiz de bu projeyle aldıkları eğitimlerin sonunda her birinin denizlerimizi, çevremizi, doğal ve kültürel mirasımızı koruyacak bireyler olmaları. Çünkü denizleri korumak nefesimizi, yarınımızı korumak demek. Proje destekçimiz TUI Care Foundation’a çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

TUI Care Foundation Türkiye Program Müdürü Şemsi Toprak ise konuşmasında şunları söyledi: “TUI Care Foundation olarak birçok ülkede çocuklara yönelik çevre bilinci ve farkındalık geliştirme çalışmalarını desteklemekteyiz. Türkiye’de bu alanda işbirliği yaptığımız proje ortağımız TURMEPA’yı TUI Junior Academy Turkey projesinde büyük emek sarf ederek daha ilk yıldan ulaştıkları başarılar için kutluyor ve çok teşekkür ediyorum. Çevreye saygılı bir nesil yetiştirmenin sürdürülebilir bir gelecek için en etkili adımlardan biri olduğunu düşünüyoruz. TUI Care Foundation olarak elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Burada bizlerle birlikte olan genç kardeşlerimiz gibi Eko Şampiyonların yetiştirilmesi için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”

Vira Haber