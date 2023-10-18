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Sinop'ta Fırtınada 4 Metrelik Dalgalar Oluştu

Sinop'ta Fırtınada 4 Metrelik Dalgalar Oluştu

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop sahilinde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu.

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Kentte etkili olan fırtına ve sağanak, deniz ulaşımında aksamaya yol açtı.

Saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.

Fırtına nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.

Kuvvetli rüzgarda sahilde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar meydana geldi.

Bu arada, belediye ve emniyet ekipleri, hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Vira Haber

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