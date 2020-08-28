Çanakkale Boğazı'nın ilk ve Marmara Bölgesi'nin 5’inci asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatı sürüyor. Çalışmalar kapsamında 3 Eylül ve 4 Eylül’de saat 07.00 - 19.00 arası Boğaz’ın gemi trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaat çalışmaları nedeniyle 3-4 Eylül'de saat 07.00 - 19.00 arasında Boğaz'ın gemi trafiğine kapatılacağı açıklandı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 3 ve 4 Eylül’de saat 07.00 - 19.00 arası Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılacak.

İMEAK DTO GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Genel Sekreteri İsmet Salihoğlu imzasıyla bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı'nın 25.08.2020 tarih ve E.1960 sayılı yazısı ile; 1915 Çanakkale Köprüsünün geçici çalışma montajı için, inşa faaliyetlerinde herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına 03.09.2020 ve 04.09.2020 tarihlerinde saat 07:00 - 19:00 saatleri arasında Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin çift taraflı askıya alınacağı bildirilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.” denildi.