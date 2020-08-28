Didim’de Nefes Kesen Mücadele

D-Marin Didim ev sahipliğinde büyük bir mücadeleye sahne olan yarış, 260,8 kg’lık dev orkinosla yarışma sezonu başladı.

D-Marin Didim ve DOST (Didim Offshore Sportfishing Tournament), sportif ve amatör balıkçılık tutkunlarını yine bir yarışmada bir araya getirdi. Her yıl heyecanla beklenen Didim Açık Deniz Sportif Balık Avı Yarışması’nın ikincisi, 20-23 Ağustos 2020 tarihlerinde D-Marin Didim ana sponsorluğu ve ev sahipliğinde Güllük Körfezi’nde gerçekleştirildi.

Başhakemliğini Uluslararası Sportif balık avı Derneği (IGFA) Türkiye temsilcisi Dr. Serdar Günseren’in yaptığı turnuvada, yarışma için uygun donanıma sahip tekneler, sportif balıkçılık ekipmanlarıyla yörede bulunan Mavi Kanat Orkinos, Kılıç Balığı, Sinarit, Trança, Fangri, Akya, Lambuka gibi balıkları aradı. Turnuva kuralları dahilinde puanlanan balıklar ekiplere büyük ödüller kazandırdı.

TURNUVANIN EN BÜYÜK BALIĞI 260,8 KG

Turnuvanın en büyük balığı 260,8 kg ağırlığında dev mavi kanat orkinos ile Shamu teknesi Sinan Kuran ve ekibi tarafından tutuldu. Turnuvanın birincisi Dorado teknesi Turgut Konukoğlu ve ekibi oldu. Turnuvanın ikinciliğini ise Barbarossa teknesi Bülent Delican ve ekibi kazandı, MGS teknesi sayın Murat GÜRSOY ve ekibi ise D Marin Didim özel ödülünün sahibi oldu. Web üzerinden canlı yayınla izlenen yarışmanın son saatlerinde yarışan takımlar aynı anda üç balıkla mücadeleye girince büyük heyecan yaşandı.

160 CM BOYUNDA MAVİ KANAT ORKİNOS

Turnuvanın en büyük ödülü olan Yakala & Bırak kategorisinin kazananı ise 160 cm boyundaki bir mavi kanat orkinosu sağlıklı bir şekilde suya geri bırakan Çikotya teknesi Vahap Kavlak ve ekibi oldu. Turnuvada dereceye giren ekiplere D-Marin Didim tarafından büyük ödüller verildi. D-Marin Didim tarafından, En Büyük Balık Kategorisi kazananına 6 aylık ücretsiz bağlama, turnuvanın birincisine yine 6 aylık ücretsiz bağlama, ikincisine 3 aylık ücretsiz bağlama ve turnuvanın en büyük ödülü olan Yakala & Bırak kategorisine 9 ay ücretsiz bağlama ödülleri verildi.

Turnuva D-Marin Didim ve Seafari Fishing, Arvento, Pegastril Neuvo , Sonax Bodrum, Kılıç gibi sponsor firmalarca desteklendi.

SPORTİF BALIKÇILIĞA YENİ BİR KAPI

Son yıllarda dünyanın en popüler doğa sporları arasında sayılan “sportif balıkçılık” ülkemizde de binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Bu spor için oldukça elverişli denizlere sahip olan ülkemizde birçok doğa ve deniz sever, düzenlenen balık avı turnuvalarına büyük bir ilgiyle katılıyor. DOST gerçekleştirdiği etkinlikle önemli bir deniz turizmi olan sportif balıkçılığıyla çevreye önemli bir katkı sağlamak, turizme, ekonomiye, Doğu Akdeniz çanağında marinacılık ve yatçılık sektörünün gelişimine ve büyümesine katkıda bulunmak; iş ortaklarına değer yaratarak, sürdürülebilir çevre ve balıkçılık konusunda önemli bir farkındalık yaratmayı amaç ediniyor. DOST, Türkiye’de sportif balıkçılığa yeni bir kapı daha açan yarışmanın önemli bir toplumsal farkındalık yaratarak bireylerin sadece kendi nesilleri için değil gelecek nesiller için de özenli olmalarını amaç ediniyor.

Vira Haber