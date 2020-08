UZMAR'dan Aynı Günde 2 Acil Müdahale Tatbikatı

UZMAR, Aliağa Nemrut Koyunda 5 kıyı tesisi ( BATILİMAN, EGEÇELİK, NEMPORT, İDÇ, LİKİDGAZ) adına aynı gün içerisinde 2 kez ortak deniz kirliliği acil müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Aynı gün içerisinde yine UZMAR koordinatörlüğünde Nemrut Körfezinde bulunan ALPET Altınbaş Petrol Şamandıra tesisi adına da deniz kirliliğine müdahale tatbikatı yapıldı.

Her iki 2 ayrı tatbikat ile UZMAR’ın ve Kıyı Tesislerinin olası deniz kirliliği acil durumlarına karşı müdahale kabiliyetleri test edildi. Her 2 tatbikatta da senaryo kirlilikler bariyerlerle kontrol altına alınarak skimmerlar (yağ toplayıcı) vasıtasıyla toplandı. Depolama tanklarına alınan senaryo kirlilik lisanslı atık alım bertaraf tesislerine gönderilerek her iki tatbikata da son verildi.

Aliağa Nemrut Koyu’nda acil müdahale hizmetlerini sürdüren UZMAR ile bölgedeki Kıyı Tesisleri arasındaki işbirliği, iletişim ve koordinasyonun çok iyi düzeyde olduğu, bölgede yaşanabilecek deniz kirliliği acil durumlarına hazırlıklı olma ve müdahale bakımından imkan ve kabiliyetlerin yeterliliği bu tatbikat ile bir kez daha test edildi.

Vira Haber