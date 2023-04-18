İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Çanakkale Boğazı Girişinde Gemi Arızalandı
Çanakkale Boğazı Girişinde Gemi Arızalandı

Çanakkale Boğazı Girişinde Gemi Arızalandı

Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan Liberya bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir sahasına götürüldü.

A+A-

Hollanda'dan Romanya'ya giden 178 metre uzunluğundaki "Militades-2" isimli kuru yük gemisinin makineleri, Gelibolu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde, Şevketiye demir sahasına götürülerek demirletildi.

Vira Haber

Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.