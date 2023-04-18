Alkoç Grup Şirketleri Ekibini Tecrübeli İsimlerle Büyütüyor
Alkoç Denizcilik A.Ş. vizyonuyla paralel büyüyen projeleri ve yeni yatırımları kaynaklı ekibine, farklı iş kollarında da tecrübeli, sektörün duayen isimlerini dahil etmeye devam ediyor.
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Bu isimlerden en sonuncusu, denizcilik grubunda COO olarak göreve başlayan Kaptan İlyas Murtezaoğlu oldu.
Kaptan Murtezaoğlu, İstanbul Denizcilik Fakültesi Yüksek Denizcilik Okulu mezuniyetinden sonra İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Mühendisliği’ni almıştır.
Uzak Yol Güverte Zabiti olarak başladığı meslek hayatına, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’deki görevi sonrası üst düzey yönetici olarak farklı kurumlarda devam etmiş, son olarak İzdeniz A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini icra etmiştir.
Alkoç Grup, 2023 yılına girmeden açıkladığı büyüme hedeflerine ve yer alacağı global projelere ilişkin olarak bu yapılanma stratejisi doğrultusunda yol amaya devam etmektedir.
Vira Haber
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Etiketler : Alkoç Grup Şirketleri, Alkoç Grup, Kaptan İlyas Murtezaoğlu
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