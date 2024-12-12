Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Transit Gemi Geçişlerine Kapatıldı
Çanakkale Boğazı, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz trafiği gece saat 03.40 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
Vira Haber
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Etiketler : Çanakkale Boğazı, Sis, Transit Gemi Geçişi, Boğaz
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