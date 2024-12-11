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Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaşın Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

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Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı.

Vira Haber 


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