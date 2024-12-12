Teos Marina, 5 Altın Çıpa İle Kalitesini Bir Kez Daha Tescilledi

Hizmet mükemmeliyeti, çevre bilinci ve misafir memnuniyeti konularında dünya standartlarında premium hizmet sunan marina, yatçılar için güvenli doğal bir liman olmanın ötesinde yüksek bir yaşam tarzı sunuyor.

İlk kez 2011 yılında bu ödülü kazanan ve şimdiye kadar kesintisiz taşıyan Teos Marina, aradan geçen yıllar boyunca hizmet kalitesini sürekli geliştirerek 2024 yılında bir kez daha bu prestijli unvanı taşıma hakkı kazandı. Uluslararası Mavi Bayrak sertifikasına da sahip olan marina, çevreye duyarlı yaklaşımı ve üstün hizmet anlayışı ile sektörün liderlerinden biri olmaya devam ediyor.

Teos Marina, denizde 480 tekne konaklatma kapasitesi, 80 teknelik çekek sahası, 75 tonluk travellift ve geniş kapsamlı teknik hizmetleriyle yat sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılıyor. Teos Marina Çarşı ise alışveriş, yeme içme ve eğlence imkanlarıyla ziyaretçiler için İzmir’in yanı başında cazip bir sosyal alan yaratıyor.

Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, bu başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

“Yüksek standartlardaki tesisimiz ve profesyonel ekibimizle TYHA’nın 5 Altın Çıpa ödülünü bir kez daha kazanmaktan gurur duyuyoruz. Bu ödül, yalnızca bir başarı değil, aynı zamanda misafirlerimize sunduğumuz hizmette mükemmellik standardını koruma kararlılığımızın bir göstergesidir. Ege’nin saklı cenneti Sığacık’ın kalbinde, misafirlerimizi her seferinde daha iyi bir deneyimle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Bozulmamış doğası, turkuaz koyları, yöresel lezzetleri ve tarih dolu atmosferiyle Sığacık’ın kalbinde yer alan Teos Marina, sunduğu kaliteli ve konforlu hizmetleriyle yerli ve yabancı yatçılar için vazgeçilmez bir destinasyon olmayı sürdürüyor.

Vira Haber