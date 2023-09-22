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Çanakkale Boğazı Tek Yönlü Askıya Alındı

Çanakkale Boğazı Tek Yönlü Askıya Alındı

İstanbul'dan Yunanistan'a giderken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası veren SAPPHO isimli tankeri kurtarmak için çalışma başlatılırken Boğaz trafiği güney-kuzey yönünde geçici olarak durduruldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SAPPHO isimli tanker, İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası verdi. 183 metrelik tanker için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

Durum nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönünde geçici olarak askıya alındı.

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Vira Haber

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