Çanakkale Boğazı Tek Yönlü Askıya Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SAPPHO isimli tanker, İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası verdi. 183 metrelik tanker için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörleri bölgeye yönlendirildi.

Durum nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönünde geçici olarak askıya alındı.

Vira Haber