Çanakkale Boğazı Tek Yönlü Askıya Alındı
İstanbul'dan Yunanistan'a giderken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası veren SAPPHO isimli tankeri kurtarmak için çalışma başlatılırken Boğaz trafiği güney-kuzey yönünde geçici olarak durduruldu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SAPPHO isimli tanker, İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası verdi. 183 metrelik tanker için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-13 ve Kurtarma-15 römorkörleri bölgeye yönlendirildi.
Durum nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönünde geçici olarak askıya alındı.
Vira Haber
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Etiketler : Çanakkale Boğazı, gemi arızası
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