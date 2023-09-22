Ukrayna'dan Gelen Tahıl Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

"Resilient Africa" adlı yük gemisi, Ukrayna'nın tahıl ürünlerini taşımak amacıyla Ukrayna'dan yola çıktı. 76 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğindeki, tahıl ticareti için özel olarak tasarlanan gemi, Ukrayna'dan İstanbul Boğazı'na ulaştığında, bu stratejik su yoluyla geçerek yolculuğuna devam etti.

Geminin son durağı İsrail olarak belirlendi ve tahılın İsrail'e teslim edilmesi planlanıyor. Bu, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin bir parçası olabilir veya İsrail'in tahıl ihtiyacını karşılamak için Ukrayna'dan tahıl ithalatını içerebilir.

Bu tür gemi seyahatleri, küresel ticaretin ve ekonomik ilişkilerin önemli bir göstergesidir ve farklı ülkeler arasında kaynakların, malların ve ürünlerin taşınmasına yardımcı olur.

Vira Haber