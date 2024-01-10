Çanakkale Boğazı Transit Gemi Geçişlerine Açıldı

Çanakkale Boğazı, etkili olan fırtına ve kar yağışının azalması ve görüş mesafesinin açılmasıyla saat 12.30 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine açıldı.

Fırtına ve kar yağışının yanı sıra görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 10.10 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı fırtına, kar yağışı ve görüş mesafesinin açılmasıyla birlikte saat 12.30 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine açıldı.

Vira Haber