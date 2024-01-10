Erdek'te Olumsuz Hava Şartları Yüzünden Deniz Seferleri İptal Oldu
Balıkesir’in Erdek ilçesinde olumsuz hava şartları Gestaş'a ve Marmara Roro'ya ait seferleri iptal ettirdi.
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Gestaş'a ait açıklamada iptal edilen sefer bilgileri, "10.01.2024 Çarşamba Güney Marmara hattında (Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi, Erdek), gün içerisindeki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmişti. 10.01.2024 Çarşamba Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartları yüzünden tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" olarak bildirildi.
Marmara Roro da 10 Ocak Çarşamba günü Tekirdağ Marmara Adası seferini iptal ettiğini bildirdi.
Vira Haber
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Etiketler : Erdek, Sefer İptali, Gestaş, Tekirdağ Marmara Adası
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