Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.

Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

Vira Haber