İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

A+A-

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 

Vira Haber

Bu haber toplam 98 defa okunmuştur
Etiketler :

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.