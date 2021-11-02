İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Vira Haber
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