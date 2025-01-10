Çanakkale Boğazı'nda 17 Ton Sardalya Yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda Koçoğulları Gırgır teknesinin kaptanı Sami Koç, 22 mürettebatı ile birlikte denize açıldı. Çanakkale Boğazı'nda avlanmaya giden gırgır teknesi Lapseki ilçesi Şevketiye açıklarına ağlarını bıraktı. Teknesinin tayfası, 60 metre derinlikteki ağları heyecanla güverteye çekti. Ağların haznesindeki sardalyalar görüldüğünde ise gırgır teknesinin reis ve tayfaları, büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan 17 ton sardalya, güverteye alındı.

Gırgır teknesindeki bin 400 kasa sardalya, araçlara yüklenip, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Bandırma'daki balık hallerine gönderildi.

Vira Haber