İMEAK DTO’nun Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2024 Kasım ayı fasıllar arası aktarım talebi ile 2024 Kasım Ayı Mizanı görüşüldü ve onaylandı, ardından Aralık ayı faaliyet filmi izlendi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Düzgit yaptığı konuşmada, Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Bangladeş’e yaptığı resmi ziyarete eşlik etmesi nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamadığını belirterek, selam ve sevgilerini iletti.

2025 yılının ülkemize, milletimize hayırlar, sektörümüze de huzur ve bereket getirmesini temenni eden Recep Düzgit, Türkiye ve Dünya gündemindeki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni bir yıla daha başlarken Deniz Ticaret Odası yönetimi olarak sektörün gelişmesi, sorun teşkil eden konuların ortadan kalkması için çaba sarf etmeye devam etiklerini belirten Recep Düzgit, bu kapsamda 7 Ocak Salı günü Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar’ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı hakkında bilgi verdi.

Toplantı vesilesiyle sektörün önemli konularını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarına iletme imkanı bulduklarını anlatan Recep Düzgit, “Çok faydalı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Gündeme getirdiğimiz konulara Çevre Bakanımızın ve ekibinin çok yapıcı bir tutumla yaklaştığını memnuniyetle gördük. Çevre ve Ulaştırma Bakanlıkları ile TOBB Denizcilik Konseyi’nden üçlü bir çalışma grubu oluşturulması ve sorunların burada ele alınarak çözüm yoluna gidilmesi hususu Bakan tarafından talimatlandırıldı. Haziran ayında tekrar bir araya gelerek kat edilen yolun değerlendirilmesi kararlaştırıldı.” diye konuştu.

Recep Düzgit, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan "Liman Başkanlıkları Tarafından Mesai Dışında Verilen Hizmetlere İlişkin Yönergeyle” ilgili olarak da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Serkan Özmen “Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Kapsamında Düzenlenecek Mesleki Eğitim Kursları”, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Denetmeni Emre Özcan “SGK Kurumu Teşvikleri”, Meclis Üyemiz Semih Dinçel "Gemi ve Navlun Piyasaları" konulu sunumları yaptı.

Toplantıya, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Uğur Oto, meclis üyelerimiz ve sektör temsilcileri katıldı.

Vira Haber