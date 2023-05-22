Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Gemi Demirletildi
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Rusya bayraklı gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürüldü.
A+A-
Suriye'den Rusya'ya giden 122 metre uzunluğundaki "Sparta IV" isimli geminin makineleri, boğaz geçişi sırasında Kepez önlerinde arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.
Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, römorkör tarafından yedeklenip Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 141 defa okunmuştur
Etiketler : Çanakkale Boğazı, Gemi, Sparta IV
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.