TCG Burgazada İzmir'de Vatandaşların Ziyaretine Açıldı
Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında üretilen, ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü TCG Burgazada, İzmir'de vatandaşların ziyaretine açıldı.
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Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında üretilen, ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü TCG Burgazada, İzmir'de vatandaşların ziyaretine açıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Alsancak Limanı'na demirleyen gemiyi vatandaşlar gün boyunca ziyaret edip inceleme fırsatı buldu.
2018'de Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilen TCG Burgazada, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda güvenlik amacıyla görev almıştı.
Vira Haber
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Etiketler : TCG Burgazada, İzmir, Deniz Kuvvetleri
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