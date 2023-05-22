"Silver Spirit" İle Bodrum'a 564 Turist Geldi

Rodos Limanı'ndan gelen 210 metrelik gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD ve İngiliz uyruklu 564 yolcu ile 404 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler sahilde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı yolcular ise tarihi yerleri ziyaret etti.

"Silver Spirit" gece saatlerinde Kuşadası Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Vira Haber