Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Gemi Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi, güvenli demir bölgesine götürülecek.
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Romanya'dan Libya'ya seyreden 119 metre uzunluğunda ve 5 bin 962 groston ağırlığındaki Togo bayraklı "Manassa Moon M" adlı kargo gemisinin makineleri, Akbaş mevkisi önlerinde arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Kurtarma-15" römorkörleri ile "KEGM-9" botu sevk edildi.
Yedeklenen geminin, Karanlık Liman güvenli demir bölgesine götürüleceği öğrenildi.
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Etiketler : çanakkale boğazı, deniz, arıza, gemi
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