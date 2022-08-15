Göcek, Yabancı Turistlerle Hareketlendi

1500'ü aşkın yat bağlama kapasitesi ile ülke ekonomisine önemli gelir sağlayan Göcek, zengin imkanları ve altyapısıyla da deniz yolcularının seçkin durağı konumunda bulunuyor.

Büyükova, Akvaryum, Bedri Rahmi, Yassıca Adası, Tersane, Göbün ve Kleopatra koylarıyla Göcek, her yıl sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından birçok ünlü ismi ağırlıyor.

Bölgede faaliyet gösteren günübirlik teknelerin de ziyaret ettiği koylar, akvaryumu andıran berrak suyuyla ziyaretçilerini bekliyor.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan, AA muhabirine, Göcek'in bir dünya markası olduğunu söyledi.

Salgının izole tatil tercihini öne çıkarması dolayısıyla deniz turizmine ilginin arttığını belirten Arıkan, şöyle konuştu:

"Geçen yıla göre deniz turizminde yüzde 20'ye yakın artış var. Pandemi döneminde 2 yıl yerli misafirlere hizmet ettik. Bu sene geçmiş yıllarda gelemeyen yabancıların da gelmesiyle yoğunluk yaşanıyor. İnşallah Göcek'in güzelliği, temizliği kaybolmaz. Burada zengin misafirleri ağırlamaya devam ederiz. Özellikle zengin diyorum çünkü turizm para kazanmak için yapılıyor. Üst düzey misafirleri, mega yatları ağırladığımızda bölge halkı ve ülke ekonomisi daha fazla para kazanmış oluyor."

Arıkan, Göcek'in yaz aylarının dışında kalan aylarda da ilgi gördüğünü vurguladı.

"Burada izole tatil imkanı buluyorlar"

Yat acentesi sahibi turizmci Mehmet Eskici de Göcek'in Ölüdeniz gibi Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden olduğunu, bölgeye yurt içi ve dışından yoğun talep geldiğini anlattı.

Tatilcilerin lüks gulet, motor yat ve özel tekneleriyle bölgeyi ziyaret ettiğini dile getiren Eskici, şunları kaydetti:

"Denizde tatil yapmak isteyenler, akın akın Göcek'e geliyor diyebiliriz. Korunaklı olması dolayısıyla Göcek'te fazla marina da mevcut. 1500'ün üstünde bağlama kapasitesi var. Göcek'te şu anda koylarda bağlı bulunanlarla 2 binden fazla tekne var. Özellikle doğası, bakirliği ve uygun hava koşulları dolayısıyla Göcek, tercih ediliyor. Sadece bölgedeki değil diğer destinasyonlardan da bölgeye gelen tekneler oluyor. Hemen hemen boş tekne bulmak zor. İptal olan turlar olursa boş tekne bulabilirsiniz. Magazin, siyasi ve iş dünyasında bilinen isimler de tatil için Göcek'e geliyor. Burada izole bir tatil imkanı buluyorlar. Çoğunun geldiğinden hiç kimsenin de haberi olmuyor. Bu da onların hoşuna gidiyor ve bölgeye sık sık geliyorlar."