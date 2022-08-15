İklim kriziyle birlikte denizlerimize giren yeni balık türlerine yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı için, Mersin Deniz Ticaret Odası, Slow Fish Mersin Platformu ve Akdeniz Koruma Derneği iş birliğinde "Yeni Balıklar Etkinliği" gerçekleştirilecektir.

16 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte, iklim krizine bağlı olarak denizlerde yaşanan değişimler, yeni türler ve bu türlerin ekosistem üzerine etkileri uzman konuklar tarafından; yeni türlerin küçük ölçekli balıkçılığa etkileri ise deneyimli balıkçılar tarafından değerlendirilecektir.

Etkinliğin son bölümünde, Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nda Aslan Balığı Tadım etkinliği gerçekleştirilecektir.

Detaylı program aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, etkinliğimizde siz değerli basın mensubunu da aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI



Yeni Balıklar

Denizlerimize Giren Yeni Balık Türlerine Dair Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Etkinliği



Tarih ve Yer: 16 Ağustos 2022 Salı

Mersin Deniz Ticaret Odası Hizmet Binası

14.15-14.30 Kayıt

14.30-15.00 Açılış Konuşmaları

Caner BAYRAK – Akdeniz Koruma Derneği Kaynak Yönetim Direktörü

Ezgi B. UÇAR – Slow Fish Mersin Sözcüsü

M. Cihat LOKMANOĞLU – Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

15.00-15.20 Akdeniz’in Tropikalleşmesi

Prof. Dr. Deniz AYAS Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

15.20-15.50 Aslan Balığı Avcılığında Kullanılabilecek Av Araçları ve Balıkçılıkta Veri Toplamanın Önemi

Dr. M. Tunca OLGUNER – Akdeniz Koruma Derneği

15.50-16.05 Akdeniz Koruma Derneği İktisadi İşletmesi ve İstilacı Türlerin Satın Alımı

Serdar SUBAY – AKD Satış ve Operasyon Sorumlusu

16.05-16.10 Yeni Balıklar Seminer Videoları Gösterimi

16.10-16.30 Kahve Arası

16.30-16.45 Akbüklü Balıkçıların Aslan Balığı Avcılığı Deneyimleri – Soru/Cevap

Akbük Su Ürünleri Kooperatifi

16.45-17.00 Çalışlı Balıkçıların Aslan Balığı-Asker Balığı Avcılık Deneyimleri – Soru/Cevap

Fethiye-Çalış Su Ürünleri Kooperatifi

17.00-17.20 İstilacı Türlerin veya Zararlı Deniz Canlılarının Oluşturduğu Sağlık Sorunları

Gizem AKDOĞAN- Akdeniz Koruma Derneği

18.00 Aslan Balığı Temizleme/Paketleme Uygulamalı Gösterimi

Aslan Balığı Tadım Etkinliği

Yer: Çamlıbel Balıkçı Barınağı