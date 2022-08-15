Yeni Balıklar Etkinliği
İklim kriziyle birlikte denizlerimize giren yeni balık türlerine yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı için, Mersin Deniz Ticaret Odası, Slow Fish Mersin Platformu ve Akdeniz Koruma Derneği iş birliğinde "Yeni Balıklar Etkinliği" gerçekleştirilecektir.
İklim kriziyle birlikte denizlerimize giren yeni balık türlerine yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı için, Mersin Deniz Ticaret Odası, Slow Fish Mersin Platformu ve Akdeniz Koruma Derneği iş birliğinde "Yeni Balıklar Etkinliği" gerçekleştirilecektir.
16 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte, iklim krizine bağlı olarak denizlerde yaşanan değişimler, yeni türler ve bu türlerin ekosistem üzerine etkileri uzman konuklar tarafından; yeni türlerin küçük ölçekli balıkçılığa etkileri ise deneyimli balıkçılar tarafından değerlendirilecektir.
Etkinliğin son bölümünde, Çamlıbel Balıkçı Barınağı’nda Aslan Balığı Tadım etkinliği gerçekleştirilecektir.
Detaylı program aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, etkinliğimizde siz değerli basın mensubunu da aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
Yeni Balıklar
Denizlerimize Giren Yeni Balık Türlerine Dair Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Etkinliği
Tarih ve Yer: 16 Ağustos 2022 Salı
Mersin Deniz Ticaret Odası Hizmet Binası
14.15-14.30 Kayıt
14.30-15.00 Açılış Konuşmaları
Caner BAYRAK – Akdeniz Koruma Derneği Kaynak Yönetim Direktörü
Ezgi B. UÇAR – Slow Fish Mersin Sözcüsü
M. Cihat LOKMANOĞLU – Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
15.00-15.20 Akdeniz’in Tropikalleşmesi
Prof. Dr. Deniz AYAS Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
15.20-15.50 Aslan Balığı Avcılığında Kullanılabilecek Av Araçları ve Balıkçılıkta Veri Toplamanın Önemi
Dr. M. Tunca OLGUNER – Akdeniz Koruma Derneği
15.50-16.05 Akdeniz Koruma Derneği İktisadi İşletmesi ve İstilacı Türlerin Satın Alımı
Serdar SUBAY – AKD Satış ve Operasyon Sorumlusu
16.05-16.10 Yeni Balıklar Seminer Videoları Gösterimi
16.10-16.30 Kahve Arası
16.30-16.45 Akbüklü Balıkçıların Aslan Balığı Avcılığı Deneyimleri – Soru/Cevap
Akbük Su Ürünleri Kooperatifi
16.45-17.00 Çalışlı Balıkçıların Aslan Balığı-Asker Balığı Avcılık Deneyimleri – Soru/Cevap
Fethiye-Çalış Su Ürünleri Kooperatifi
17.00-17.20 İstilacı Türlerin veya Zararlı Deniz Canlılarının Oluşturduğu Sağlık Sorunları
Gizem AKDOĞAN- Akdeniz Koruma Derneği
18.00 Aslan Balığı Temizleme/Paketleme Uygulamalı Gösterimi
Aslan Balığı Tadım Etkinliği
Yer: Çamlıbel Balıkçı Barınağı
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.