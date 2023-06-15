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Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

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Kıyı Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre;

'Çanakkale Nara açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Eceabat'a emniyetle yanaştırıldı.'

Vira Haber

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