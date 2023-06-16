DENİZCİLİK SEKTÖRÜ IRI İSTANBUL RESEPSİYONU’NDA BULUŞTU

31 Mayıs 2023 Çarşamba akşamı geleneksel olarak Divan Bosphorus’da düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin dört bir yanından ve uluslararası denizcilik camiasından yaklaşık 600 kişi katıldı. IRI'nin İstanbul Ofisi ve AKT Hukuk Firması tarafından verilen resepsiyon çok sıcak bir ortamda geçti. Türk ve uluslararası denizcilik sektörünün temsilcileri bol bol sohbet etme imkanı buldular.

Marshall Adaları Sicili, yüksek kaliteli hizmetleri ve destek konusundaki itibarı nedeniyle Türk armatörleri arasında en iyi bayrak olmaya devam ediyor. Marshall Adaları Cumhuriyeti'nin özel temsilcisi olan AKT Hukuk Firması da, IRI'nin İstanbul ofisi ile işbirliği içinde Sicil Dairesi'nin yerel faaliyetlerini destekliyor.