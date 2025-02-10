Çanakkale Boğazı'nda Feribottan Düşen Bir Kişiyi Gestaş Personeli Kurtardı

Olay, saat 18.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda meydana geldi. Boğaz hattında sefer yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'ye ait 'Şehit Ömer Halisdemir' feribot Çanakkale-Ecebatat feribot seferi için Çanakkale'deki feribot iskelesinden hareket etti. Kısa bir süre sonra feribotta bulunan yolculardan Ferdi U., henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Ferdi U.'nun denize düştüğünü görenler durumu feribottaki yetkililere bildirdi. Feribot kaptanı hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile iletişime geçti. Acil olarak feribot iskelesinden ‘KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu kalkış yaparak denize düşen şahsın olduğu bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Bölge Sahil Güvenlik Botu ‘KB-10' sevk edildi.

Düşen kişiyi Gestaş ekipleri kurtardı



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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