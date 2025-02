40 Metrekarelik Dükkandan Amerika'ya Gemi Maketi Gönderiyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki yaşayan Boğaçhan Gökhan Şatıroğlu (47), 5 yaşında dayısının kendisine oyma küçük tekne yapması ile ahşap sanatına ilgi göstermeye başladı. Bir süre gemi taşımacılığında çalıştıktan sonra aklının bir köşesinde kalan ahşap sanatını yapmak için kolları sıvayan Şatıroğlu, evinde maket gemiler yapmaya başladı. Zaman zaman arkadaşlarının marangoz atölyelerine giderek kesme işleri yapan Şatıroğlu, gelen talepler nedeniyle bir atölye açmaya karar verdi. 40 metrekarelik atölyesinde ahşap hünerlerini sergileyen Şatıroğlu'nun el emeği ürünleri yurtdışından ilgi gördü. Sosyal medya aracılığıyla ile gelen siparişlere yetişemeyen Şatıroğlu, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya gibi ülkelere maket gemiler tasarladı. Devasa teknelerin birebir ölçekli planlarına göre gemi maketi yapan Şatıroğlu, 17 senedir 40 metrekarelik dükkanından yurtdışına çok sayıda maket gemi gönderdi. Gemi maketinin yanı sıra ahşap saat, oyma sanatı ve resim gibi yetenekleri de bulunan Şatıroğlu, çocuklarının da ahşap sanatına ilgi gösterdiğini söyledi.

5 yaşında oyma tekne ile ahşaba olan ilgisinin başladığını belirten Şatıroğlu, "5 yaşlarındayken büyük dayım bana küçük bir oyma tekne yapmıştı. Bu işe onu yüzdürerek başladım. Dedem balıkçıydı, küçük kayık tamirleri yapardı onu görerek yanında işte her çocuğun olduğu gibi çivi ve keseri elime alarak başladım. Sonrasında okumayı tercih ettik. Sonra gemilerde bir dönem çalıştık hayatımızı sürdürdük. Daha sonra bu ahşap işi her zaman benim kalbimdeydi. Ahşapla uğraşmak, ahşap ile ilgili bir atölye açmak yani gönlümde yatan buydu. Ahşap bir derler ya aşktır gerçekten öyle. Evde maket yapmaya başlamıştım. Çok ilgi gördü ve sonrasında küçük bir dükkan açtım derken bu zamanlara kadar geldik" dedi.

Teknelerin hepsini ölçekli olarak birebir plandan yaptığını kaydeden Şatıroğlu, "Dükkanı açalı 17 sene oldu. Arkadaşlarım marangoz dükkanı vardı giderdim onların makinelerinde çalışırdım ama talep fazla olunca kendi atölyemi açmama sebep oldu. Her türlü tarihi tekne, Türk tekneleri geçmişten günümüze olan dünya tarihindeki tekneleri, kalyonları, motoryat, dalgıç gemilerini, açık deniz gırgırları, günümüzdeki teknelerin hepsini ölçekli olarak birebir plandan yapıyorum" diye konuştu.



"Vatandaşlar Karadeniz teknelerini tercih ediyor"

Her yaptığı maket gemisinin çocuğu gibi olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, "Vatandaşlar daha çok Karadeniz teknelerini tercih ediyor. Bir akrabasının bağlantısı oluyor ya da geçmişte o teknelerle ilgili bir hatırası oluyor ve ya herhangi bir yerde teknenin görüntüsü onu daha çok cezbediyor. Hayal ürünleriyle çalışmıyorum tamamen büyük teknelerin küçültülmüş planlarıyla çalışıyorum. Büyük teknede gerçeğinden ne varsa onun yüzde olarak küçültülmüş halini yapıyorum. En çok maket yapmak hoşuma gidiyor. Maket yaparken de o kadar mutlu oluyorum. Her yaptığım tekne benim bir çocuğum gibi. Fiyatlar teknenin boyutuna, yapım zorluğuna göre değişiyor" şeklinde konuştu.



"Amerika'dan bile sipariş alıyorum"

Bangladeş'te bir müzeye 20 tane gemi siparişi aldığını ancak pandemi nedeniyle siparişlerinin iptal olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, "Yurtdışından çok sipariş alıyorum. Armatörlere, koleksiyonculara, iş adamlarına, müzelere ve tersanelere çalışıyorum. Amerika'dan bile sipariş alıyorum. Barcelona'daki bir müze için tekne istemiştiler onu tamamlayarak gönderdim. İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'ya kadar tekne yapıp gönderdim. İnternet olmadan insanların buradan haberleri olmuyordu. Japonya ve Amerika'daki bir arkadaşın bile benden haberi oluyor. Beyaz Saray'da çalışan bir kişi beni aramıştı. Bangladeş'te bir müzeye 20 tane tekne yapılacaktı. Bu teknelerin yapımı için 2 sene orada kalabileceğimi söyledim. Tam anlaşmışken pandemi oldu gidemedim. Öyle bir anım vardı" ifadelerini kullandı.



"Bu 40 metrekarelik dükkanda sevgi, aşk ve ahşabın güzelliği"

Yoğunluk nedeniyle sipariş alamadığını kaydeden Şatıroğlu, "İki oğlum bir kızım var. Çocuklarım çok meraklı. Çocukları ister istemez atölyeye geldiklerinde her tarafı karıştırıyorlar. Kızım bile maket yapmak istiyor. İnşallah ileride kendilerine bunları öğretmek istiyorum. Ellerinde bir hobi olsun. Kalyon, Queen Elizabeth, Tirhandil, Mahmudiye gibi tekne siparişleri aldım. Şuan onları yapıyorum. 7-8 tane yapacağım maket var. Şu anda siparişte alamıyorum. Bu 40 metrekarelik dükkanda sevgi, aşk ve ahşabın güzelliği" dedi.

