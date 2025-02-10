Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası’nda Şampiyonlar Belli Oldu

6-9 Şubat tarihleri arasında yapılan mücadelelerde kadın ve erkek kategorilerinde şampiyon takımlar belli oldu.

15 yaş ve altı erkeklerde Deniz Yıldızları Spor Kulübü şampiyon olurken, Denizkızı Spor Kulübü ikinci, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Çanakkale Üniversitesi Spor Kulübü birinciliği kazandı, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü ikinci, Enerji İş Spor Kulübü üçüncü oldu.

19 yaş altı erkeklerde Derin Ege Spor Kulübü Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Deniz Yıldızları Spor Kulübü ikinci, Atletik Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü üçüncü sırayı aldı. Aynı yaş grubunda kadınlarda Deniz Yıldızları Spor Kulübü şampiyon olurken, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Enerji İş Spor Kulübü üçüncü oldu.



"Uluslararası başarılara uzanan yarışmalar düzenlemeye devam edeceğiz"

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, şampiyona ile ilgili yaptığı açıklamada, organizasyonun büyük bir katılım ve rekabet içinde geçtiğini vurgulayarak, "Sualtı hokeyinde sezonun ilk şampiyonluklarını kazanan takımları tebrik ediyorum. Uluslararası başarılara uzanan yarışmalar düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan ise, "Tüm takımlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Dereceye giren kulüplerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Vira Haber