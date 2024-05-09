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Çanakkale Boğazı'nda İçinde 5 Kişinin Bulunduğu Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda İçinde 5 Kişinin Bulunduğu Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 5 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

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Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir Kalesi önlerinde 10 metre uzunluğunda, içinde 5 kişi bulunan tekne makine arızası yaparak sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Çanakkale Marina’ya yanaştırıldı.

Vira Haber 

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