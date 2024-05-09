Mega Yat 'Aviva' Ölüdeniz’de

Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat Ölüdeniz açıklarına demirledi. Ünlü İngiliz Kulübü Totenham Hotspur’un sahibi olan İngiliz işadamı Joe Lewis’e ait olduğu öğrenilen yatın değerinin 250 milyon dolar olduğu kaydedildi. Ölüdeniz Kumburnu ve Belceğiz plajlarından rahatlıkla görülen Aviva’nın bol bol fotoğraflarını çeken yerli ve yabancı turistler bu mega yatı görecek şekilde selfie çekerek bu anı sosyal medyadan da paylaşıyor.



2017 yılında inşa edildiği öğrenilen Aviva’nın dünyanın en büyük süper yatları arasında 74'üncü sırada olduğu da öğrenilirken 40 süit odası bulunan 4 katlı Mega Yat mavi rengi ile de dikkatleri üzerine ekiyor. Ölüdeniz açıklarındaki görüntüsü ile göz kamaştıran yatta sahibi Joe Lewıs' in olup olmadığı ise bilinmiyor.

Vira Haber