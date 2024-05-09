Siirt’te Nesli Tehdit Altında Olan Su Samuru Görüntülendi
Siirt'te Kezer Çayı’nda nesli tehdit altında olan su samuru görüntülendi.
A+A-
Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği’nce (IUCN) nesli tehdit altında olan su samuru görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü personelinin Kezer Çayı’nda yaptığı denetimlerde çayda su samuru görüntülendi. Görüntülerde su samurunun bir süre güneşlendiği, daha sonra suyun altına dalarak gözden kaybolduğu görüldü.
Vira Haber
Bu haber toplam 57 defa okunmuştur
Etiketler : Siirt, Su Samuru, Kezer Çayı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.