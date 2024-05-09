Siirt’te Nesli Tehdit Altında Olan Su Samuru Görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği’nce (IUCN) nesli tehdit altında olan su samuru görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü personelinin Kezer Çayı’nda yaptığı denetimlerde çayda su samuru görüntülendi. Görüntülerde su samurunun bir süre güneşlendiği, daha sonra suyun altına dalarak gözden kaybolduğu görüldü.

Vira Haber