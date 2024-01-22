Çanakkale Boğazı’ndan Geçen Kargo Gemisi Arızalandı

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

İzmir’den Rusya’ya giden 123 metre uzunluğundaki Kamerun bayraklı ‘Balkan 1’ isimli genel kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Kepez Limanı açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Vira Haber