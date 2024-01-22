Mersin Uluslararası Limanı, Yenilikçi Araç Rezervasyon Sistemini Tanıttı

Bu yeni çözüm, liman kullanıcılarına daha pratik ve daha hızlı rezervasyon imkanı sunarak daha fazla müşteri memnuniyeti ve operasyonel verimlilik sağlayacak.

MIP, sektördeki en son teknolojiyi kullanarak geliştirdiği yeni 'Araç Rezervasyon Sistemi' ile müşterilerine artık daha etkin lojistik yönetimi seçenekleri sunabilecek. VBS, liman kullanıcılarının önceden rezervasyon yapmalarını ve araç hareketlerini etkin bir şekilde takip etmelerini sağlayarak operasyonel süreçleri daha öngörülebilir hale getirmektedir. Bu sistem, liman içindeki araç hareketliliğini optimize etmek ve müşterilere daha hızlı, düzenli ve güvenilir hizmet sağlamak için tasarlanmıştır.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, yaptığı açıklamada: "Tasarladığımız Araç Rezervasyon Sistemi sadece müşterilerimize değerli bir hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda liman içindeki lojistik yönetimini daha akıllı ve daha verimli hale getiriyor. Araç Rezervasyon Sistemi, müşterilerimize daha etkin ve verimli hizmet sunma hedefimizin bir yansıması ve MIP'nin yenilikçilik ve mükemmelliğe olan bağlılığının bir göstergesidir." dedi.

Vira Haber