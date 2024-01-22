Türk Donanması’nın Gücüne Güç Katacak Gemiler Göreve Başladı

Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hedefi doğrultusunda, yenilikçi ve milli çözümler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Türk Donanması’nı milli ve modern savaş gemileri ile donatmaya devam ediyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin Mavi Vatan’da gücüne güç katacak, 4 yeni deniz platformlarının teslimat töreni bugün (19 Ocak 2024) gerçekleştirildi. “Mavi Vatan’da Güç: Yeni Deniz Platfromları Teslimat Töreni”, Yalova’da bulunan Sefine Tersanesi’nde yapıldı.

Dört Yeni Gemi, Donanma’nın Hizmetinde

Türk Donanması için tarihi önemdeki törende, STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515) ve Lojistik Destek Gemisi TCG ÜTGM. ARİF EKMEKÇİ (A-575)’nin yanı sıra Türk Donanması’nın en büyük ikinci gemisi Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi TCG DERYA (A-1590) ve MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA)’nın teslimatı gerçekleşti.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Güleryüz: TCG İSTANBUL Dünyanın En Gelişmiş İlk 5 Fırkateyninden Biri

Törende konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk Donanmasının milli suüstü ve sualtı gemilerinde STM’nin önemli görevler üstlendiğini, Pakistan ve Ukrayna’ya askeri gemi ihracatları ile de Türkiye’nin ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL’un ana yüklenicisi olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Güleryüz şöyle devam etti:

“TCG İSTANBUL ile MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateynler, sahip olduğu tasarım ve teknolojiyle, dünyanın en gelişmiş ilk 5 fırkateyni arasına adını yazdırmıştır. İstanbul Fırkateyninde hedeflenen yerlilik oranı yüzde 75 iken, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde gemimizin yerlilik oranını yüzde 80’e ulaştırmayı başardık. Bu haliyle TCG İSTANBUL, Türkiye’nin en yüksek yerlilik oranına sahip savaş gemisidir. Milli fırkateynimiz; yüksek yerlilik oranına sahip milli elektronik harp sistemleri, yeni nesil milli savaş yönetim sistemi ve hava güdümlü mermi fırlatabilme kabiliyetiyle Mavi Vatan’da ülkemiz adına önemli bir caydırıcı güç olacaktır.”

“ARİF EKMEKÇİ, Mavi Vatan’ın Yükünü Sırtlayacak”

STM’nin ana yüklenici olduğu bir diğer proje; Lojistik Destek Gemisine değinen Güleryüz şunları kaydetti:

“Projenin ilk gemisi TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş’un ardından ikinci gemimiz TCG ÜSTEĞMEN ARİF EKMEKÇİ (A-575) gemimizi de teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Adını Şehit SAT Komandosu Üsteğmen Arif Ekmekçi’den alan ve Deniz Kuvvetlerimizin, ikmal ve lojistik kabiliyetine güç katacak gemimiz; denizde akaryakıt ikmali, tonlarca sıvı ve katı yük taşıma imkanı, 9 bin 500 deniz mili seyir siası ile Mavi Vatan’ın yükünü sırtlamak için verilecek her türlü göreve hazırdır.”

9 Farklı Tersanede 10’dan Fazla Gemi Projesi Yürütüyoruz

STM’nin askeri deniz çalışmalarına dikkati çeken Güleryüz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Ülkemizin askeri denizcilikte geldiği seviyeye, STM olarak 9 farklı tersanede yürüttüğümüz 10’dan fazla askeri gemi projesi ile başarılı bir şekilde katkı vermenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin denizlerdeki mühendislik gücü olarak, hem Donanmamızın hem de dost ve kardeş ülke donanmalarının uçak gemisinden modern denizaltılara kadar tüm ihtiyaçlarını, çağın gerektirdiği şekilde; vizyoner, modern ve milli imkânlarla karşılamaya ve ülkemizi dünyada başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz.”

Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL

MİLGEM ADA SINIFI korvetlerin 2. faz devamı niteliğinde olan MİLGEM İ sınıfı fırkateyn projesinin ilk gemisi olan TCG İSTANBUL (F-515) Fırkateyni’nin inşası için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve STM arasında 12 Nisan 2019 tarihinde sözleşme imzalandı.

TCG İSTANBUL (F-515) Fırkateyni 23 Ocak 2021'de denize indirildi. Geminin taş havuzda donatımına müteakip liman kabul testlerinin tamamlanmasıyla İSTANBUL Fırkateyni, 20 Haziran 2023 tarihinde bayrak çekme töreni sonrasında ilk seyir tecrübesine çıktı. TCG İSTANBUL, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla Türk Donanması tarafından, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen 100 gemilik resmi geçit töreni ile Deniz Harp Okulu’nun 250. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılarak, vatandaşları ve Bahriyelileri selamladı. TCG İSTANBUL, 19 Ocak 2024 tarihinde düzenlenen törenle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

TCG İSTANBUL’un Özellikleri

Türk mühendisleri tarafından dizayn edilen ilk Türk fırkateyni olma özelliğini taşıyan TCG İSTANBUL (F-515), yapısı itibarıyla ADA sınıfı korvetlerden farklı bir yere sahip. TCG İSTANBUL (F-515) ve diğer İ sınıfı fırkateynlerin Ada sınıfı korvetlerden farkı ise hava güdümlü mermi bulundurma ve fırlatabilme kabiliyetine sahip olmaları.

Denizaltı ve su üstü harbi, hava savunma, ileri karakol faaliyetlerinin icrası, keşif, gözetleme, hedef tespit, teşhis, tanıma ve erken ihbar görevleri için geliştirilen milli fırkateynin boyu 113 metre, genişliği ise 14,4 metre. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilen TCG İSTANBUL; Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Seyir Füzesi, MİDLAS Dikey Atım Lançer Sistemi ile ASELSAN tarafından geliştirilen Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, Cenk-S AESA Radarı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı öncülüğünde HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT Savaş Yönetim Sistemi gibi ileri ve milli çözümlere sahip. Proje kapsamında, 150’den fazla sistem için 80 civarı alt yüklenici firma ile güç birliği yapılırken, toplamda 220 farklı firmanın katkısı bulunuyor.

İ Sınıfında 8 gemi İnşa Edilecek

Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL’a kardeş olacak MİLGEM 6-7-8’inci gemiler için de çalışmalar 2023 yılında STM-TAİS İş Ortaklığında başladı. Milli fırkateynlerin (TCG İZMİR, TCG İÇEL ve TCG İZMİT) 36 ay içinde inşa edilerek Türk Donanmasının hizmetine girmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 3 Ocak 2024 tarihinde yapılan Savunma Sanayii İcra Kurulu (SSİK) Toplantısı’nda, MİLGEM İ Sınıfı Fırkateynler 9-10-11-12. Gemilerin inşasına yönelik karar alınmış ve proje kapsamında inşa edilecek İ Sınıfı Fırkateyn sayısı 8’e çıktı.

Lojistik Destek Gemisi ARİF EKMEKÇİ

SSB tarafından 2 adet Lojistik Destek Gemisi Projesi’nin Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi amacıyla, SSB ve STM arasında 9 Şubat 2021 tarihinde sözleşme imzalandı. Proje çerçevesinde program yönetimi, tedarik, montaj, gemi donatım, entegrasyon, testler ve ELD’den sorumlu ana yükleniciliği görevi STM tarafından yürütüldü.

ADA Tersanesi’nde inşa faaliyetleri sürdürülen, Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisi TCG YZB. GÜNGÖR DURMUŞ (A-574), 8 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen törenle, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. Projenin ikinci gemisi ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ (A-575) ise 5 Temmuz 2023 günü bayrak çekme töreni icra edilerek, Gemi Kabul Testleri için Mavi Vatan’da ilk seyir tecrübesine çıktı. ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ (A-575), 19 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen törenle, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterine girdi.

Adını, Şehit SAT Komandosu Deniz Kıdemli Üsteğmen Arif Ekmekçi'den alan gemi, 106.51 metre boya, 16.80 metre genişliğe sahip. Kıçtan yüzdürmeli sistem ile denizde akaryakıt ikmaline sahip olan gemi, 82 kişilik mürettebat kapasitesine haiz. 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş ve ikmal yapmasına olanak sağlayan bir helikopter platformu bulunan gemi, 12+ deniz mili sürate ve 9500 deniz mili seyir siasına sahip. 2 adet 12,7 mm ASELSAN STAMP silah sistemi ile donatıldı. 18 ton kaldırma kapasiteli vincin bulunduğu gemide; 8 adet konteyner, 631 ton içme suyu, 336 ton JP-5 helikopter yakıtı ve 4.036 ton F-76 yakıtı taşıma kapasitesine sahip.

Vira Haber