İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ KAZALARI

  3. Çanakkale Boğazı’ndan Geçen Tanker Makine Arızası Yaptı
Çanakkale Boğazı’ndan Geçen Tanker Makine Arızası Yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan Geçen Tanker Makine Arızası Yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 180 metre uzunluğundaki ‘HISTRIA ATLAS’ isimli tanker makine arızası yaptı.

A+A-

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada demir sahasına götürülerek demirletildi.
Bulgaristan’dan Mısır’a giden 180 metre uzunluğundaki ‘HISTRIA ATLAS’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada demir sahasına götürülerek demirletildi.

aw208139-01.jpgaw208139-02.jpg

Vira Haber 

Bu haber toplam 69 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.