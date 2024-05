Canik TTI Combat, Teksas’ın Gözdesi Oldu

17-19 Mayıs tarihleri arasında Teksas’ın Dallas şehrinde düzenlenen fuarın gözde ürünü, CANiK’in bu yıl lansmanını yaptığı ve kısa sürede on binlerce satış rakamına ulaşan tabancası TTI Combat oldu.

ABD’nin en çok tercih edilen tabanca markalarından biri olarak Türkiye’yi gururla temsil eden CANiK, ülkedeki pazar payını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. ABD’nin alanında en büyük kuruluşlarından biri olan NRA (National Rifle Association- Ulusal Silah Birliği) tarafından her yıl düzenlenen, av ve atıcılık alanında ürünlerin sergilendiği fuarda dünya devleriyle birlikte sahne alan CANiK dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Dünya genelinde ABD’ye yapılan hafif silah ihracatında ilk üçte yer alan CANiK, yeni ürünleriyle pazarda liderliğe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ürünlerinin performansı, kalitesi, dayanıklılığı ve tasarımı ile ABD’li kullanıcıların beğenesini toplayan CANiK, NRA’nın düzenlediği fuarda bu yılın başında yine ABD’de düzenlenen SHOT Show’da ilk kez görücüye çıkardığı ve şimdiden dünya çapında ün yapmış yeni tabancası TTI Combat’ı tanıtmaya devam etti. CANiK’in Hollywood ünlülerinin atış eğitmeni ve dünyanın en ünlü silah tasarımcısı Taran Butler ile tasarladığı TTI Combat, NRA fuarının da en dikkat çeken ürünlerinden biri oldu. ABD ve Avrupa’daki dev lansmanlardan sonra on binlerce adetlik satışa rekoruna ulaşan TTI Combat, 16 Mayıs itibarıyla Türkiye’de de satışa sunuldu.

Birçok tabancasının yanı sıra NRA fuarında ateşli silahlar için aksesuar markası olan MECANiK’in ürünlerini de sergileyen CANiK, MO3 Sportif Refleks Nişangah ile de beğenileri topladı.



“Ürünlerimiz sunduğumuz her pazarda liderliği ele alıyor”

NRA fuarında çok büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını söyleyen CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, “ABD pazarında bu kadar başarı elde etmemiz elbette bir şans değil, büyük gayret ve çalışmayla bu günlere ulaştık. Türkiye’de üreterek başta ABD olmak üzere dünyanın birçok noktasına ihraç ettiğimiz ürünlerimiz performansları, kaliteleri, dayanıklılıkları ve göz alıcı tasarımları ile sunduğumuz her pazarda liderliği ele alıyor. Özel tasarım tabancalar pazarında üst segmentte yer alan bir marka olarak piyasaya sunduğumuz son ürünümüz TTI Combat, üstün teknolojimiz ve kalitemizi, yüksek üretim kapasitemizle bir araya getirerek ortaya çıkardığımız ve mükemmel başarılar elde eden bir ürün oldu. CANiK’in tabanca ihracatında ilk sırada yer alan ABD’deki pazar payımızı da her geçen gün artırıyoruz. Geçtiğimiz yılın rakamları ile dünya genelinde ABD’ye yapılan ihracatta ilk üçte yer almayı başardık. Bu yıl elde ettiğimiz başarılarla hem bu sıralamadaki yerimizi hem de ABD pazar payındaki hacmimizi yükseltmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

MECANiK’in başarısına da değinen CANiK Genel Müdürü Aral, “Ateşli silah optikleri günümüzde olmazsa olmaz aksesuarlar arasında yer alıyor. Dünya genelinde her geçen gün büyüyen bu sektörde MECANiK olarak biz de kalitemizi ortaya koyuyoruz. MECANiK tarafından ustalıkla tasarlanan ve üretilen yüksek teknoloji ürünü bu optiklerimiz, pazardaki saygın yerini şimdiden aldı ve ihracattaki katma değerimizi artırıyor. Bugün artık Türkiye’de üretilen ürünlerimiz dünyanın en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor ve bu da bize oldukça gurur veriyor” dedi.



CANiK ve Samsun Yurt Savunma Hakkında:

CANiK bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma (SYS)’nın Dünyaca ünlü Ateşli silahlar markası olup Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık’ta ana üretim tesisleri bulunan ve sahipleri Türk olan global bir savunma sanayi şirketidir. SYS, devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz Silah Projesi’nin Samsun ayağının temsilcisi olarak 1998 yılında kuruldu. Aradan geçen yılda SYS; CANiK markasıyla silah, silah aksesuarları, silah sistem tasarımı ve üretimi konusunda Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından biri haline geldi. Merkezi İstanbul’da bulunan SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 100 bin ve ABD’de 20.000 metrekare kapalı alanda kurulu dört tesisinde 1.000’den fazla çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Aral Ailesi tarafından yönetilen SYS, hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyurdu. SYS Türkiye'deki tesislerinde yıllık 450 bin adet tabanca, 6.000 adet uçaksavar, İngiltere ve Türkiye’deki tesislerinde 250 adet orta kalibre top ve İstanbul’daki tesisinde de bu silahların atış kontrol sistemlerini üretimi gerçekleştiriyor. Türkiye ve İngiltere’nin yanı sıra Amerika'daki tesislerinde yıllık 150 bin adet tabanca üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca dünyanın 24 ülkesinin ilgili kurumlarınca 'devlet ihalesi kapsamında' resmi silah olarak tercih ediliyor. Üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANiK USA firması üzerinden yürütüyor; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu ve 2021 yılında SSB tarafından Türkiye’nin Namlulu Silahlar kategorisinde en büyük ihracatçısı olarak ödüllendirildi. 2022 ve 2023 yıllarında da Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında tek özel sektör silah üreticisi olarak yerini aldı. Özgün yerli tabancadan, milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

