Panama ve BAE Arasında imzalanan Mutabakat Zaptı Panamalı Gemi̇ler İçi̇n Yeni̇ Avantajlar Sağlıyor

Panama Denizcilik Otoritesi, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji ve Altyapı Bakanlığı ile Panama Gemi Siciline kayıtlı gemilerin yeni teşviklere erişimini sağlayacak bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzalamıştır.

Bu Mutabakat Zaptının amacı "Mavi Geçiş" projesinin geliştirilmesi amacıyla her iki taraf arasında bir iş birliği çerçevesi oluşturmaktır. Mavi Geçiş projesinin amacı ise BAE denizcilik sektörünün ana aktörlerini dünyanın dört bir yanından BAE limanlarını ve sularını ziyaret eden başlıca denizcilik şirketlerine ve armatörlere birinci kalitede bir dizi ayrıcalık ve olanak sunmak isteyen ortaklarla ve ilgili taraflarla bir araya getiren bir platform yaratmaktır.

Proje aynı zamanda ülkenin bölgesel sularına yanaşan yatlara ve eğlence gemilerine teşvik ve imtiyazlar sunmayı ve tedarikçiler ile katılımcı şirketler arasındaki entegrasyonu artırmayı ve karşılıklı hizmetleri kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Bu girişim ile Panama Gemi Siciline kayıtlı gemiler, Mavi Geçiş programının veri tabanına kayıtlı tüm şirketler, tersaneler ve diğer işletmeler tarafınca limanlara giriş ve çıkışta öncelik, mürettebat değişimi, yardımcı hizmetlerde indirim gibi bir dizi avantaj ve kolaylık elde edeceklerdir. Aynı şekilde gemiler, tüm tedarikçilerle doğrudan temas kurmalarına ve karşılıklı fayda sağlayacak indirimlere erişmelerine olanak tanıyan ortak veri tabanına erişim sağlayabileceklerdir.

Anlaşma, merkezi Dubai'de bulunan Neo Nautica for Ship and Boats Trading LLC Genel Müdürü Kaptan Rami Omar Al Breiki ile iş birliği içinde Enerji ve Altyapı Bakanlığı Deniz Taşımacılığı İşleri Danışmanı Hessa Al Malek tarafından imzalanırken, Panama Denizcilik Otoritesi adına imza yetkisi ise Panama Cumhuriyeti Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Rebeca Pérez Cervantes'e devredilmiştir.

İşbu Mutabakat Zaptı imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir ve iki yıl süreyle geçerli olacaktır. Her iki tarafın karşılıklı rızası ve yeni bir mutabakat zaptının imzalanması ile yenilenebilecektir.