10. Pendik Yelken Marinturk Cup Başlıyor

Marinturk İstanbul City Port Marina ana sponsorluğunda, Pendik Yelken Kulübü tarafından organizasyonu yapılan 10. Pendik Yelken Marinturk Cup Yarışları 26 Mayıs Pazar günü Marinturk Pendik Marina’da gerçekleştirilecek.

Yelken ve deniz tutkunlarını bir araya getirecek olan 10. Pendik Yelken Marinturk Cup yarışlarının tamamlanmasının ardından dereceye giren ekiplere ödülleri takdim edilirken “Seyir Terası”nda özel ikram va canlı müzik dinletisi olacak. Bu yıl gerçekleşecek yarışlarda birinci olan ekip Marinturk Pendik Marina’da 3 ay, ikinci ekip 2 ay ve üçüncü ekip de 1 ay boyunca konaklama hizmetinden ücretsiz yararlanacak.

Vira Haber