DEFAV'ın Dayanışma Gecesinde Türk Denizciliği Bir Araya Geldi

İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) tarafından düzenlenen geleneksel dayanışma gecesinin 27’ncisi Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

DEFAV’da geçmişte yönetim kurulu başkanlığı yapmış olan Kapt. Levent Akson, Müh. Bülend Temur, Müh. Atilla Çiftçigüzeli, Müh. A. İlker Meşe, Kapt. Saim Oğuzülgen, Kapt. Saim Sivri ve Müh. Mahmut Karaman’ın katıldığı gecede İTÜ Denizcilik Fakültesi 1996 Makine mezunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Müh. Durmuş Ünüvar ile beraber Şehir Hatları eski Genel Müdürü ve Üsküdar Belediye Başkanı Müh. Sinem Dedetaş ve İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencileri de hazır bulundu.

Geceye İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Arif Bostan, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, Türkiye Gemi İnşa sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı Orhan Torlak, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Teker, Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Zafer Akbulut, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Muhammer Arslantürk, Deniz Trafik Operatörleri Derneği’nden Kapt. Ahmet Köseoğlu ve Kapt. Emre Kaya, Kıyı Emniyeti Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Arslan Dede, Uzakyol Baş Mühendisler Derneği’nden Engin Yazıcıoğlu, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Operasyon Müdürü Kapt. Selahattin Alan ile Lockton Omni Başkanı Aret Taşçıyan hazır bulundu.

Sunuculuğunu Melis Ünal’ın yaptığı gecenin finalinde ise ünlü şarkıcı Lara sahne aldı.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır

Gecenin açılış konuşmasını yapan DEFAV Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Koray Karagöz, 1995 yılından itibaren faaliyet gösteren vakfın şimdiye kadar 10 binden fazla öğrenci burs ve yurt olanağı sağladığını, binden fazla denizci ailesine yardımda bulunduğunu ve yine yüzden fazla akademisyene burs sağladığını hatırlattı.

Denizci sivil toplum kuruluşlarının merkezi ve beybabaların buluşma noktası olan Gündüz Aybay Denizcilik ve Eğitim Merkezi DEFAV’ın yönettiğini dile getiren Karagöz, İTÜ Denizcilik Fakültesi yerleşkesi içerisinde bulunan yurdun da yine vakıf tarafından işletildiğini dile getirdi. Karagöz ayrıca, camianın denizcilik basınında sesi olan Denizcilik Dergisi’ni de yayınladığını ifade etti.

Karagöz şunları söyledi:

Her Ay 650 Bin TL Burs

“Bütün bu ulvi görevleri ve yardımları siz değerli meslek büyüklerimizin yardımlarıyla sağlamaktayız. Bunun için sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Henüz 4 aydır görevde olan 27. dönem yönetim kurulumuz olarak bu kısa süre içerisinde camiamız için önemli olan iki önemli mutluluğu birlikte gerçekleştik.

Bu süre içerisinde camia olarak el ele vererek mezunlar derneğimiz ile tek yürek çalışarak depremzede öğrencilerimizle beraber toplam 220 öğrencimize burs olanağı sağlayarak aylık 650.000 TL burs desteği sağlıyoruz ki, bu rakam vakıf tarihimizin en yüksek burs rakamıdır. Bunu camia olarak YDO ruhuyla birlikte başardık.

30 Yıllık Hayalimiz Gerçek Oldu

İkinci olarak da 30 yıllık bir hayalimizi gerçekleştirdik ve Gündüz Aybay Denizcilik ve Eğitim Merkezimiz’in mülküne sahip olduk, tapusunu aldık. Bunu da hep beraber camiamızla, mezunlar derneğimizle beraber yaptık. YDO ruhumuzla yaptık. Bu gurur ve mutluluk hepimiz. Bir sonraki amacımız Gündüz Aybay Denizcilik ve Eğitim Merkezi’nin bütün denizcilerimizin merkezi haline getirerek beybabalarımızın daha rahat toplanacağı sivil toplum kuruluşlarımızın daha aktif ve etkin olarak kullanacağı bir merkez haline getirmek. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bunu da yapacağımıza vakıf olarak söz veriyoruz”

Ağabeylerimiz Bize Işık Tutuyor

DEFAV kurucu üyeleri adına bir konuşma yapan, Onursan Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Yılmaz Onur ise vakfın kuruluşunda yol gösteren kurucu üye, Av. Kapt. Gündüz Aybay ve büyük hizmetlerde İlhan Öner’i rahmet andı.

Onur şunları söyledi:

“Binamızın satın alınması konusunda şimdiki başkanımız Koray Karagöz ve önceki başkanımız İlker Meşe başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerine ve maddi manevi desteklerini esirgemeyen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.

Öyle zannediyorum ki bu yerin alınmasında en çok sevinen burada sohbet eden, hasret gideren ağabeylerimizdir. O abilerimiz ki bizlere ışık tutan çok değerli insanlardır. Bundan duyduğum mutluluğu da bir kez daha belirtmek istiyorum. Camiamıza katkı veren o zamanki Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) Genel Müdürü Muzaffer Akkaya ve TDİ genel müdür yardımcılığı yapan Saim Oğuzülgen ve Ömür Öztaşkın abilerimiz Kadıköy vapur iskelesi üst tarafını bütün engellere rağmen ve tüm zorlukları yenerek vakfımıza kiralamıştır. Kendilerine yapmış olduğu bu katkılarından dolayı minnet duygularımı bildirerek teşekkürlerimi sunarım”

Gecede daha sonra DEFAV 27’nci buluşmaya destek veren firmalara plaketleri sunuldu.

Ana sponsorlar

Aras Marine, Onursan Gemi, UZMAR

Platin sponsorlar

Americana Bureau of Shipping, Beşiktaş Denizcilik, Platin Denizcilik, Socar Türkiye

Altın sponsorlar

Atlantik Denizcilik, Esenyel Partners, İnter Mar, Jotun Boya, KRY Coating & Denizcilik, Marin Römorkör, Neo Sigorta, Nippon Paint Marine, Türk P & I, Türkiye Gemi İnşa sanayicileri Birliği (GİSBİR), Transbosphor Denizcilik, YMN Tanker

Gümüş sponsorlar

ARKAS Denizcilik, AKAR Group, Atılgan Shipping, Avatec & Gomia Safety Dubai, AVS Küresel Gemi Tedariği, Bulutlu Marine, Bureau Veritas, Elkenz Denizcilik, Er Denizcilik, Hempel Coating, IRI İstanbul / Marshall Island Registry, KPI Oceanconnect İstanbul, Poseidon Marine, Türk Loydu, Ulusoy Denizyolları İşletmeciliği, Yeditepe Şirketler Grubu, MEGATRANS, Zeymarine.