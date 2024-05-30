Efes-2024'ün İlk Safhasında Hedefler Tam İsabet Vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhasında senaryo gereği topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilerek, hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük tatbikatı olan Efes-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhası sona erdi. İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkiinde düzenlenen, 45 ülkeden bin 745 yabancı ve 9 bin 139 milli olmak üzere toplamda 10 bin 884 personelin katıldığı tatbikatın gece faaliyetinde senaryo gereği topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilerek, hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vuruldu.



Denizden ve havadan sızma harekatı yapıldı

Tatbikatta ilk olarak, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirilerek, planlanan hedefler etkisiz hale getirildi. Ön Kuvvet Harekâtı kapsamında, ATAK bot ile süratli bot ile bölgeye intikal edilip, denize bırakılmadı ve keşif harekâtı yapıldı. Ön Kuvvet Harekâtı ve müteakiben icra edilen Amfibi Harekât ile Hava Hücum Harekatı’nın (HHH) desteklenmesi kapsamında tespit edilen hedefler, keşif, gözetleme ateş destek unsurları ile taarruz helikopterleri tarafından eş zamanlı ve koordineli olarak ateş altına alındı.



Düşmana yardım götüren gemi ele geçirildi

Tatbikatta, düşmana yardım götüren gemi ele geçirildi. Ön Kuvvet Harekâtını destekleyen atışlar kapsamında, planlı hedefler topçu ve havan unsurları ile ateş altına alındı. Ön Kuvvet Harekâtını destekleyen atışlar kapsamında, hedefler hava gücü ile ateş altına alındı. Sonrasında, tespit edilen sualtı mayınlarının tahribi sağlandı. Ardından planlı hedefler topçu unsurları ile ateş altına alındı.



Taarruz helikopterleri hedefleri tam isabet vurdu

Senaryo kapsamında gerçekleştirilen harekatta, amfibi birlikler limbo ve yükleme bindirdi. Amfibi taktik aldatma harekâtı yapıldı. Hazırlık ateşleri kapsamında planlı hedefler hava gücü tarafından ateş altına alındı. Sonrasında amfibi keşif harekâtı gerçekleştirildi. İnme bölgesinde tespit edilen hedefleri etkisiz hale getirmek maksadıyla taarruz helikopterleri ile atışlar icra edildi.



Düşman tankları tanksavar silahı ile ateşe tutuldu

İlerleyen senaryoda Hava Hücum Harekâtının İcrası yapıldı. Düşmana ait unsurlara hava başı tesis eden dost birliklere müdahale edildi. Karşı kuvvet topçu atışları ile baskı altına alındı. İnen birlikler tarafından düşman tankları tanksavar silahı ile ateş altına alındı. Karşı kuvvet, havan atışları ile baskı altına alındı. Hava Hücum Harekâtının İcrasında 1’inci dalga kapak atma mevkiine intikal etti ve sahile darbe atışları yapıldı. Topçu ve havan atışları yapıldı. 1'inci dalganın kapak atmasının ardından, amfibi hücumu destekleyen topçu atışları yapıldı. Amfibi harekatı destekleyen istihkamcılık faaliyetleri gerçekleştirildi.



Hedefler hava savunma silahları tarafından imha edildi

Muharebe Arama Kurtarma (MAK) görevinin icrası gerçekleştirildi. Ana karada amfibi yükleme/bindirme yapan unsurlar, hava taarruzuna maruz kaldı ve tespit edilen hava hedefleri hava savunma silahları ile ateş altına alındı.



Tatbikatta ilk kez kullanılan silah ve araçlar

Tatbikatın kara harekatında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına-2, Boran obüsü, Pars Omtas Kuleli tekerlekli araç ile araca monteli mayın, KARGU hedefe yönlendirilebilen mühimmat sistemi, BAHA insansız hava aracı, TOGAN otonom döner kanatlı gözcü İHA sistemi, füzyon silah gece görüş dürbünü, MİLKAR 2A2 radar elektronik taarruz sistemi, MİLKAR 3A3 bant elektronik taarruz sistemi, MİLKAR 5S elektronik taarruz sistemi, C70 ve E60 termal silah dürbünü ile A960 1.5x-6x gündüz görüş dürbünü, silah tespit radarı, SERHAT radar sistemi, İHTAR İhasavar ile ACAR radar sistemi, şişirilebilir sahte tank sistemi ilk defa kullanıldı. Deniz harekatında ise TCG ANADOLU çok maksatlı amfibi gemi ve TCG PİRİREİS denizaltı, TCG DERYA ikmal muharebe destek gemisi ile TCG İSTANBUL Fırkateyni, Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) ilk kez tatbikatta yer aldı. Özel Kuvvetlerce de helikopterden havadan tahliye platformu, mikro kamikaze dron, havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı İHA sistemi ile MX-908 patlayıcı madde tespit cihazı, urgan ip kamera sistemi, CADEX keskin nişancı tüfeği ve Night Force Atacr 5-25x silah üstü optik dürbün tatbikatta ilk kullanılan araçlar arasında dikkat çekti.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün gece safhasını, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve diğer ülkelerden seçkin gözlemciler takip etti.

Efes-2024 Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası ise 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Vira Haber